На полигоне Симонети произошел инцидент

30.10.2017 17:04 Военнослужащий роты огневой поддержки 32-го батальона третьей пехотной бригады Валерий Чантуридзе при стрельбе на учениях на полигоне Симонети (регион Имеретия) повредил левую кисть, которую пришлось ампутировать. Об этом сообщает министерство обороны Грузии.



Инцидент произошел 26 октября, однако официальное сообщение было распространено сегодня. Сразу после происшествия военнослужащего доставили в клиническую больницу города Кутаиси, где врачам пришлось ампутировать поврежденную кисть.



По данным министерства обороны Грузии, Чантуридзе 11 лет числится в рядах Вооруженных сил и два раза участвовал в миротворческих миссиях в Афганистане.



Между тем родные и близкие Чантуридзе требуют от министерства обороны разъяснений по поводу случившегося.



«Нам абсолютно ничего не говорят по поводу того, что произошло. Он участвовал в Цхинвальской войне, два раза был в Ираке. Оттуда вернулся с миром, а тут сейчас мне говорят: «Ты — мать героя». Я не хочу такого геройства. Если бы он был в Афганистане или Цхинвали, я бы ничего не сказала, а тут моего сына убивали в обычном месте», — сказала мать пострадавшего военного Тинатин Чанутридзе в интервью телекомпании «Рустави-2».



Уголовное дело возбуждено по статье «причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности», что наказывается штрафом или исправительными работами сроком до 2 лет.















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