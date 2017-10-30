Министр обороны Финляндии посещает Грузию

30.10.2017 20:34 Министр обороны Финляндии Юсси Нийнисте сегодня впервые посетил Тбилиси с официальным визитом.



Приезд Нийнисте стал своего рода ответным визитом, так как еще в январе этого года Леван Изория также впервые посетил Финляндию.



На встрече с коллегой Леван Изория сообщил, что министерство обороны Грузии с 2018 года планирует в пилотном режиме задействовать систему армейского резерва. Он подчеркнул важность изучения опыта Финляндии в этом вопросе.



Работа над концепцией резерва и мобилизации вооруженных сил в Грузии началась несколько лет назад, еще при прошлом министре обороне Тинатин Хидашели. Документ подразумевает создание в Грузии трех типов резерва: резерв армии, территориальный резерв и резерв специалистов. Количество дней службы в год не должна превышать 45-60.



«Мы особенно хотим разделить опыт Финляндии в аспекте осуществления концепции тотальной обороны. Финляндия с этой точки зрения является хорошим примером, у этой страны исправная система призывников, резерва и мобилизации. В рамках осуществления именно этой концепции мы в начале года восстановили систему призыва, а в будущем году уже в рамках пилотного проекта начнем задействование системы резерва», — сказал Изория.



Глава грузинского оборонного ведомства поблагодарил Финляндию за направленного в Грузию эксперта, который работает в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC). Центр был открыт в августе 2015 года на территории Национального учебного центра «Крцаниси» (близ Тбилиси).



«Мы особенно благодарны вкоаду Финляндии в дело укрепления безопасности в Грузии. Я хочу поблагодарить своего коллегу за то, что в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО у Финляндии есть эксперт, который делится с нами своим опытом», — сказал министр.



Летом 2016 года министр обороны Грузии Тинатин Хидашели отменила призыв на обязательную военную службу в Грузии. После того, как главой оборонного ведомства назначили Левана Изория, обязательный призыв был восстановлен.



Министр обороны Финляндии поприветствовал данное решение Изория, добавив, что обязательная военная служба является эффективным путем для укрепления оборонительных возможностей.



«Я хочу подчеркнуть тот вопрос, что оборонное ведомство возобновило систему призыва на обязательную военную службу, что довольно-таки разумный шаг. Это является довольно ценным и эффективным путем для укрепления оборонительных возможностей. Мы рады делиться с вами нашим мнением по вопросу тренировки призывников», — сказал Нийнисте.















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