|
Турецкий советник SNGP награжден медалью «Генерал Георгий Квинитадзе»
01.11.2017 14:50
Первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани наградила советника инициативы военной полиции существенного пакета НАТО-Грузии (SNGP), майора Толгу Кипа медалью "Генерал Георгий Квинитадзе".
Лела Чиковани поблагодарила майора Толгу Кипа за вклад, внесенный в вопрос развития военного сотрудничества между Грузией и НАТО, а также за поддержку в процессе интеграции страны в НАТО.
Турецкий советник инициативы военной полиции SNGP выполнял свою миссию в Грузии с февраля месяца. Его сменит коллега, майор Ибрагим Полат.
На мероприятии присутствовали лидер основной группы SNGP, капитан (морской) Штефан Аникофер, международные советники, а также представители департамента международных отношений и евроатлантической интеграции оборонного ведомства, и военной полиции.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна