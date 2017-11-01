Турецкий советник SNGP награжден медалью «Генерал Георгий Квинитадзе»

01.11.2017 14:50 Первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани наградила советника инициативы военной полиции существенного пакета НАТО-Грузии (SNGP), майора Толгу Кипа медалью "Генерал Георгий Квинитадзе".



Лела Чиковани поблагодарила майора Толгу Кипа за вклад, внесенный в вопрос развития военного сотрудничества между Грузией и НАТО, а также за поддержку в процессе интеграции страны в НАТО.



Турецкий советник инициативы военной полиции SNGP выполнял свою миссию в Грузии с февраля месяца. Его сменит коллега, майор Ибрагим Полат.



На мероприятии присутствовали лидер основной группы SNGP, капитан (морской) Штефан Аникофер, международные советники, а также представители департамента международных отношений и евроатлантической интеграции оборонного ведомства, и военной полиции.

















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