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Кремль предоставил убежище обвиняемому в подготовке путча в Черногории - DW


01.11.2017   16:21
Гражданин Черногории Анание Никич, обвиняемый на родине в причастности к попытке госпереворота в октябре 2016 года, получил в России политическое убежище. Гражданина Черногории Анание Никича подозревают в вербовке граждан для работы на российскую разведку. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местные СМИ.

О предоставлении Никичу убежища черногорскую сторону уведомила российская Генпрокуратура.

Никич был объявлен в розыск после несостоявшейся попытки путча в Черногории. Как полагает следствие, Никич занимался вербовкой граждан, включая иностранных, для работы на российскую разведку. В июне 2017 года черногорский суд утвердил обвинение Никичу.

16 октября 2016 года, в день парламентских выборов в Черногории, полиция страны сообщила о задержании группы сербских граждан, которые по данным прокуратуры готовили государственный переворот и покушения на тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича. По данным правоохранительных органов, в группу заговорщиков, помимо сербских националистов, входили и два агента российской разведки - Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Москва официально отвергла любую причастность к организации путча.






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