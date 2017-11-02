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Главная прокуратура Грузии подтверждает информацию о задержании экс-шефа военной полиции


02.11.2017   12:44
Украинские правоохранители задержали находящегося в розыске Мегиса Кардава на основании ходатайства прокуратуры Грузии, - информацию об этом распространяет Главная прокуратура Грузии.

«На основании ходатайства Главной прокуратуры Грузии украинские правоохранительные органы 1 ноября задержали находящегося в международном розыске по кранному циркуляру Интерпола бывшего высокопоставленного чиновника Мегиса Кардава, который с 13 февраля 2013 года разыскивается правоохранительными органами Грузии.

На основании решения компетентного суда Украины в отношении Мегиса Кардава применен экстрадиционный арест и вопрос об его экстрадиции в Грузию будет решен в соответствии с украинским законодательством», - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что Мегис Кардава разыскивался на основании ряда обвинительных постановлений общих судов Грузии, в частности, речь и о судебных решениях по делам о т.н. тюремном бунте, пытках заключенных, пытках полковника Серго Тетрадзе и др.

«В настоящее время в отношении Мегиса Кардава осуществляются предусмотренные законом экстрадиционные процедуры», - говорится в заявлении прокураты.






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