Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

У бывшего главы военной полиции Грузии изъяты несколько фальшивых паспортов - СБУ


02.11.2017   16:36
Служба безопасности Украины (СБУ) распространяет заявление в связи с задержанием бывшего начальника военной полиции Мегиса Кардава, разыскиваемого по линии Интерпола грузинской стороной.

По их информации, задержанный гражданин Грузии, разыскивается с 2012 года за совершение преступлений, предполагаемых статьями 24, 138 и 144 УК Грузии.

«У задержанного гражданина Грузии изъяты оформленные на разные имена два поддельных украинских паспорта, один латвийский и один бельгийский липовые паспорта, а также фальшивое удостоверение моряка, которыми он пользовался при пересечении границы Украины и других стран.

Постановлением Галицкого районного суда Ивано-Франковской области для гражданина Грузии избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 40 суток и начата процедура по его экстрадиции на родину», - говорится в заявлении СБУ.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии открывается магазин всемирно известного шведского ритейлера
«БТК принесет прогресс Южному Кавказу и Средней Азии» - эксперты
SOCAR назвала объемы экспорта газа в Грузию и Турцию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ГПЦ и РПЦ создадут рабочую группу по ситуации в оккупированной Абхазии
Возвращение к этническим корням, или политика вытеснения в Абхазии?
«Крымизация Абхазии» - Если это будет продолжаться, у них нет никаких перспектив
Представители аппарата Госминистра по делам примирения возложили цветы к памятнику Дмитрия Гулия
В Абхазию завезли ядохимикаты для борьбы с мраморным клопом
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава Чечни выступил за захоронение тела Ленина
Прокуратура: Мегиса Кардава задержали в Украине по просьбе Тбилиси
Патриарх Кирилл пригласил Илию Второго посетить Москву
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна