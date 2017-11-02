У бывшего главы военной полиции Грузии изъяты несколько фальшивых паспортов - СБУ

02.11.2017 16:36 Служба безопасности Украины (СБУ) распространяет заявление в связи с задержанием бывшего начальника военной полиции Мегиса Кардава, разыскиваемого по линии Интерпола грузинской стороной.



По их информации, задержанный гражданин Грузии, разыскивается с 2012 года за совершение преступлений, предполагаемых статьями 24, 138 и 144 УК Грузии.



«У задержанного гражданина Грузии изъяты оформленные на разные имена два поддельных украинских паспорта, один латвийский и один бельгийский липовые паспорта, а также фальшивое удостоверение моряка, которыми он пользовался при пересечении границы Украины и других стран.



Постановлением Галицкого районного суда Ивано-Франковской области для гражданина Грузии избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 40 суток и начата процедура по его экстрадиции на родину», - говорится в заявлении СБУ.















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