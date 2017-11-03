Корабли НАТО прибыли в порт Батуми

03.11.2017 14:36 Флагманский корабль постоянного второго противоминного соединения НАТО REGELE FERDINAND и судно морского соединения НАТО, плавающее под турецким флагом, прибыли в порт города Батуми (Аджария), говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.



Корабли посетили Грузию с портовым визитом, который принимают министерство внутренних дел Грузии и посольство Болгарии. Делегацией руководит заместитель командующего объединенных морских сил НАТО (MARCOM), вице-адмирал Эрви Блежон. В пятницу также ожидается прибытие еще двух кораблей стран-членов НАТО.



"Судна постоянного второго противоминного соединения НАТО (SNMCMG2) в батумской гавани пробудут до 6 ноября и примут участие в разных совместных тренировках и показательных учениях, организованных грузинской стороной. Целью указанных мероприятий является повышение взаимодействия и совместимости морских сил Грузии, альянса и стран-партнеров", — сказано в сообщении.



По данным МВД, вице-адмирал Эрви Блежон проведет встречу с главой министерства внутренних дел Грузии Георгием Мгебришвили. По итогам встречи состоится пресс-конференция, в которой помимо Мгебришвили и Блежона примут участие замглавы Связного офиса НАТО в Грузии Розария Пуглис и командир противоминных соединений кораблей НАТО Джастин Хейнис.



Члены делегации осмотрят и Единый центр по управлению морскими операциями, работающий с 2014 года на территории порта "Супса" (регион Гурия).



Это уже третий визит второго противоминного соединения НАТО (SNMCMG2) в Грузию.



Корабли SNMCMG2 занимаются поддержкой операции "Морской страж" (Sea Guardian) в акватории Средиземного моря и способствуют безопасности международного морского сообщения. Они также являются морским компонентом Сил быстрого реагирования НАТО (NRF).



МВД Грузии также участвует в операции "Морской страж" на основании тактического меморандума с 2014 года. В частности, представитель департамента береговой охраны погранполиции МВД Грузии откомандирован в командование Морских сил НАТО.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

