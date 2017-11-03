|
За 9 месяцев 2017 года в Грузии зарегистрировано более 27,5 тыс. преступлений
03.11.2017 16:07
С января по сентябрь 2017 года в Грузии было зарегистрировано 27 568 преступлений, что на 0,99% меньше в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии «Грузстат».
Самыми часто совершаемыми за отчетный период правонарушениями стали преступления против собственности - 10 078, что на 0,77% больше по сравнению с данными за десять месяцев 2016 года. На втором месте преступления против здоровья человека - 3849 (на 5,16% больше данных за 2016 год).
Далее следуют наркопреступления. С января по сентябрь текущего года в Грузии было зафиксировано 3780 наркопреступлений, что на 6,48% меньше по сравнению с прошлогодними показателями.
Реже всего в Грузии регистрируются преступления, совершенные против семьи и несовершеннолетних. Всего было зафиксировано 25 подобных фактов.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна