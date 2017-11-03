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Мгебришвили : Грузия готова увеличить контрибуцию в морские операции НАТО


03.11.2017   17:40
Порты Грузии постоянно открыты и безопасны для союзников, также Тбилиси готов увеличить контрибуцию в морскую деятельность НАТО, заявил в пятницу в Батуми министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили на встрече с заместителем командующего объединенными морскими силами НАТО (MARCOM) вице-адмиралом Эрви Блежоном.

Как сообщает пресс-служба МВД Грузии, стороны обсудили вопросы сотрудничества в морской сфере Грузии и НАТО.

"Особо было отмечено участие департамента Береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии в операции НАТО "Морской Страж", целью которой является обеспечение безопасности в Средиземном море и в прилегающем к нему морском пространстве", - заявляют в пресс-службе.

Г.Мгебришвили, говоря о вкладе Грузии в обеспечение мира и безопасности в регионе Черного моря, заявил о готовности страны увеличить контрибуцию в морские операции НАТО. По информации пресс-службы, он заявил, что такое сотрудничество в свою очередь усилит возможности береговой охраны Грузии и повысит взаимосовместимость с морскими силами стран альянса и его партнеров.

На встрече глава грузинского МВД, комментируя визит в Грузию четырех кораблей НАТО, заявил, что порты Грузии "постоянно открыты и безопасны для союзников".

Заместитель командующего объединенными морскими силами НАТО находится в Грузии в рамках визита в порт Батуми четырех кораблей второй целевой постоянной группы НАТО (SNMG-2).

По данным МВД Грузии, в пятницу в порт Батуми вошел Румынский фрегат Regele Ferdinand и еще три корабля из состава SNMG-2.

Корабли НАТO пробудут в морской акватории Грузии до 6 ноября и примут участие в организованных грузинской стороной совместных учениях.

В ведомстве отмечают, что это третий визит кораблей второй целевой постоянной группы НАТО в Грузию.






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