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Адвокат Мегиса Кардава рассказал детали задержания его подзащитного


03.11.2017   20:59
Украинский адвокат бывшего начальника военной полиции Грузии Мегиса Кардава рассказывает детали задержания своего подзащитного.

Михаил Лотоцкий рассказал агентству "Интерпрессньюс", что Мегиса Кардава задержали не на границе во время въезда в Украину, а в Украине, в селе Заднестрянск Галицкого района, где он жил. По его же заявлению, Мегис Кардава снимал дом в этом селе, и его взяли именно в этом доме.

"По заявлению соседей, к нему приезжала жена. Его задержали в его жилом доме 1 ноября, в два часа ночи. Причиной его задержания является его экстрадиция"- заявил адвокат.

По словам Михаила Лотоцкого, если суд согласится с экстрадицией Кардава в Грузию, они обжалуют решение.

"Решение об экстрадиции, если таковое будет принято, мы обжалуем, но вообще, я считаю задержание Мегиса незаконным, поскольку для задержания необходимо было решение судьи, чего на суде не представили"- отметил украинский адвокат Кардава.

По сообщению Лотоцкого, Кардава определили заключение на 40 дней, и он находится в Ивано-Франковском изоляторе.






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