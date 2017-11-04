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Гражданин Грузии задержан в Турции при попытке незаконной переправки в Грецию граждан Сирии


04.11.2017   18:44
В Турции при попытке незаконно переправить в Грецию сирийских беженцев задержан гражданин Грузии В Турции при попытке незаконным путем переправить в Грецию сирийских беженцев, задержан гражданин Грузии. Об этом сообщает издание «Миллиет».

Около города Аспаран, недалеко от курорта Мармарис, полиция остановила микроавтобус, на котором 12 сирийских беженцев пытались попасть в Грецию, на остров Родос.

По данным турецких СМИ, незаконно переправить беженцев через границу пытались 37-летний гражданин Грузии Н.С. и 43-летний гражданин Турции А.Д.

На данный момент они задержаны, их дело передано суду.






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