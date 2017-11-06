На интернет сеть «Магтиком» осуществлена кибератака

06.11.2017 12:44 На протяжении двух прошедших недель на разные сегменты интернет сети "«Магтиком»" в непрерывном режиме осуществлялась кибератака.



По сообщению компании, сеть "Магтиком" достаточно хорошо защищена, и как только были зафиксированы признаки кибератаки, техническая служба компании еще больше усилила механизмы обеспечения безопасности.



Части абонентов "Мегтиком" был ограничен доступ к определенным ресурсам интернета, и в то же время, была перезагружена горячая линия.



Компания отмечает, что постоянно принимает все меры, чтобы максимально пресечь кибератаки. На данный момент препятствия, созданные по техническим причинам, независимым от "Магтиком", устранены, и абонентам полностью поставляется интернет сервис.



«Поскольку кибернетические атаки были осуществлены только на сеть "Магтиком", существует подозрение, что мы имеем дело с намеренным причинением вреда, и попыткой пошатнуть имидж. "Магтиком" приносит извинения абонентам за созданные неудобства», - отмечается в сообщении компании.















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