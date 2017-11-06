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В Ингушетии напали на пост ДПС - один полицейский погиб
06.11.2017 14:21
В Ингушетии напали на пост дорожно-патрульной службы. Один полицейский погиб, трое ранены. В перестрелке убит один преступник, еще один – заблокирован в доме в Назрановском районе республики.
Всего, по данным информационных агентств, в нападении на пост ДПС участвовали четверо неизвестных. Один из них совершил самоподрыв. В Ингушетии введен режим контртеррористической операции.
В прошлом году правозащитный центр «Мемориал» представил доклад о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. В исследовании, в частности, отмечается, что насильственные действия российских спецслужб вынуждают жителей региона присоединяться к радикальным движениям.
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