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В Ингушетии напали на пост ДПС - один полицейский погиб


06.11.2017   14:21
В Ингушетии напали на пост дорожно-патрульной службы. Один полицейский погиб, трое ранены. В перестрелке убит один преступник, еще один – заблокирован в доме в Назрановском районе республики.

Всего, по данным информационных агентств, в нападении на пост ДПС участвовали четверо неизвестных. Один из них совершил самоподрыв. В Ингушетии введен режим контртеррористической операции.

В прошлом году правозащитный центр «Мемориал» представил доклад о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. В исследовании, в частности, отмечается, что насильственные действия российских спецслужб вынуждают жителей региона присоединяться к радикальным движениям.






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