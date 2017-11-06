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Армения просит Грузию о выдаче двух разыскиваемых по подозрению в убийстве
06.11.2017 21:49
Власти Армении обратились к властям Грузии в связи с выдачей двух лиц, разыскиваемых в связи с убийством в Ереване. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник по связям со СМИ генерального прокурора Армении Гор Абрамян.
Как отмечается в публикации в соцсети, прокуратура Армении обратилась к прокуратуре Грузии в связи с передачей полномочным органам двух лиц, разыскиваемых в связи с преступлением, совершенным 14 сентября в Ереване.
Ранее начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Полиции Армении Ашот Агаронян сообщил, что благодаря совместной работе Полиции и СНБ в тесном сотрудничестве с правоохранителями Грузии на территории этой страны 229 октября обнаружены разыскиваемые по обвинению в совершении убийства Альберт Блбулян (1982 г.р) и Армен Карадавидов (1984 г.р).
Напомним, что 14 сентября в центре Еревана был убит криминальный авторитет Ваагн Абгарян, еще один человек получил ранения.
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