Армения просит Грузию о выдаче двух разыскиваемых по подозрению в убийстве

06.11.2017 21:49 Власти Армении обратились к властям Грузии в связи с выдачей двух лиц, разыскиваемых в связи с убийством в Ереване. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник по связям со СМИ генерального прокурора Армении Гор Абрамян.



Как отмечается в публикации в соцсети, прокуратура Армении обратилась к прокуратуре Грузии в связи с передачей полномочным органам двух лиц, разыскиваемых в связи с преступлением, совершенным 14 сентября в Ереване.



Ранее начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Полиции Армении Ашот Агаронян сообщил, что благодаря совместной работе Полиции и СНБ в тесном сотрудничестве с правоохранителями Грузии на территории этой страны 229 октября обнаружены разыскиваемые по обвинению в совершении убийства Альберт Блбулян (1982 г.р) и Армен Карадавидов (1984 г.р).



Напомним, что 14 сентября в центре Еревана был убит криминальный авторитет Ваагн Абгарян, еще один человек получил ранения.















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