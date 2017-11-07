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США проведут первые за 10 лет учения трех групп авианосцев в Тихом океане
07.11.2017 14:05
Три ударные группы авианосцев США проведут совместные учения в западной части Тихого океана на фоне визита президента Дональда Трампа в Азию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
«Три ударные группы американских авианосцев в ближайшие дни будут работать в западной части Тихого океана в редком случае демонстрации силы, так как президент Дональд Трамп посещает Азию с предупреждениями о ядерной угрозе со стороны Северной Кореи», - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, впервые за десять лет сразу три американские группы авианосцев будут проводить учения в Тихом океане.
В учениях примут участие авианосцы USS Nimitz, Ronald Reagan, Theodore Roosevelt, а также сопровождающие их корабли.
По словам чиновников из Токио, японский эсминец Inazuma присоединится к армаде после трехдневного обучения с авианосцем Ronald Reagan и двумя индийскими военными кораблями в Японском море.
Ранее военнослужащие США заявляли, что данные учения находятся на стадии рассмотрения. Решение о проведении учений еще не было опубликовано.
Американские и японские чиновники, общавшиеся с изданием на условиях анонимности, не раскрыли точной даты учений.
Как сообщалось, 4 ноября президент США Дональд Трампа начал свое 12-дневное турне по Азии. Американский лидер уже посетил Японию и Южную Корею, в планах также Филиппины, Вьетнам и Китай. Главным вопросом для обсуждений во время пребывания Трампа в Азии является ситуация на Корейском полуострове.
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