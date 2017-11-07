В ходе спецоперации на окраине Тбилиси задержан наркореализатор

07.11.2017 14:13 В ходе спецоперации на окраине Тбилиси в районе Квемо Поничала сотрудники МВД Грузии по обвинению в реализации наркотиков задержали мужчину, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Спецоперацию по задержанию стражи порядка провели во вторник утром. О количестве и виде изъятых наркотических средств не сообщается.



Уголовное дело возбуждено по статье "незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества неоднократно", что карается лишением свободы сроком от 7 до 14 лет.















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