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Корабли НАТО провели совместные учения в территориальных водах Грузии


07.11.2017   14:54
Корабли постоянного второго противоминного соединения НАТО (SNMCMG2) в рамках очередного визита в порт Батуми провели совместные учения с катерами службы береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии. По информации пресс-службы МВД, учения прошли в территориальных водах Грузии 6 ноября, и в них принимали участие два грузинских катера и четыре судна соединения НАТО.

До начала совместных учений состоялось обсуждение процесса планирования абордажных операций и прошла подготовка абордажной группы. Сами учения охватывали как морские маневры, так и абордажные операции, в том числе, задержание корабля-нарушителя и проверку находящихся на нем лиц.

Целью учений называется повышение взаимодействия и взаимной совместимости кораблей НАТО и катеров пограничной полиции Грузии.

Корабли противоминного соединения НАТО прибыли в Батумский порт 3 ноября. Это уже третий визит соединения SNMCMG2 в Грузию, который в Тбилиси расценивают как выражение твердой поддержки со стороны альянса.

«Грузия — одна из тех пяти стран, которым НАТО в рамках инициативы взаимной совместимости партнерства предлагает усиленные возможности для углубления сотрудничества», — заявляют в МВД Грузии.

В ходе визита представители SNMCMG2 провели ряд встреч, в том числе с главой МВД Грузии Георгием Мгебришвили, посетили Центр по совместному управлению морскими операциями МВД.

Соединение SNMCMG2 осуществляет поддержку операции «Морской страж» в акватории Средиземного моря и содействует безопасности международного морского сообщения. МВД Грузии участвует в этой операции с 2014 года на основании тактического меморандума.






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