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В Эстонии задержан гражданин России по подозрению в работе против государства


07.11.2017   20:43
Власти Эстонии задержали мужчину, которого считают российским агентом, работающим против Эстонского государства, сообщила прокуратура во вторник.

Подозреваемого задержали в минувшие выходные, когда он собирался выехать из Эстонии в Россию через северо-восточную границу у города Нарва. Официальные обвинения подозреваемому были предъявлены в понедельник в суде Таллина.

“Российский гражданин подозревается в том, что он выступал в роли агента ФСБ при подготовке киберпреступления против Эстонской Республики, - говорится в заявлении прокуратуры. - Его действия были направлены против эстонских властей”.

Прокуратура не сообщила дополнительных подробностей.






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