В Эстонии задержан гражданин России по подозрению в работе против государства

07.11.2017 20:43 Власти Эстонии задержали мужчину, которого считают российским агентом, работающим против Эстонского государства, сообщила прокуратура во вторник.



Подозреваемого задержали в минувшие выходные, когда он собирался выехать из Эстонии в Россию через северо-восточную границу у города Нарва. Официальные обвинения подозреваемому были предъявлены в понедельник в суде Таллина.



“Российский гражданин подозревается в том, что он выступал в роли агента ФСБ при подготовке киберпреступления против Эстонской Республики, - говорится в заявлении прокуратуры. - Его действия были направлены против эстонских властей”.



Прокуратура не сообщила дополнительных подробностей.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

