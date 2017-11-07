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В Эстонии задержан гражданин России по подозрению в работе против государства
07.11.2017 20:43
Власти Эстонии задержали мужчину, которого считают российским агентом, работающим против Эстонского государства, сообщила прокуратура во вторник.
Подозреваемого задержали в минувшие выходные, когда он собирался выехать из Эстонии в Россию через северо-восточную границу у города Нарва. Официальные обвинения подозреваемому были предъявлены в понедельник в суде Таллина.
“Российский гражданин подозревается в том, что он выступал в роли агента ФСБ при подготовке киберпреступления против Эстонской Республики, - говорится в заявлении прокуратуры. - Его действия были направлены против эстонских властей”.
Прокуратура не сообщила дополнительных подробностей.
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