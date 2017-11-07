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НАТО концентрируется на борьбе с гибридными угрозами


07.11.2017   20:59
Попытки сторонних сил оказать влияние на исход выборов в какой-либо стране являются абсолютно неприемлемыми, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я могу сказать, что любое вмешательство в национальный политический процесс неприемлемо. И это не зависит от страны", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Брюсселе.

"И это одна из причин того, почему так важно, что мы концентрируемся на гибридных угрозах, на попытках использовать киберпространство в качестве средства вмешательства во внутриполитические процессы; и это одна из причин, почему эта проблема стоит на повестке дня НАТО", - отметил Й.Столтенберг.

В то же время он отказался комментировать расследование в США по делу о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года. Й.Столтенберг сослался на то, что это расследование еще не закончено, и призвал дождаться его результатов.






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