Глава Минобороны Грузии отправляется с визитом в США

07.11.2017 21:08 Министр обороны Грузии Леван Изория перед визитом в США во вторник обсудил с американским послом в Тбилиси Яном Келли детали своих предстоящих встреч в Пентагоне.



"В этом и будущем году США потратят для военной реформы (Грузии - ИФ) более 100 миллионов долларов, что еще более усилит нашу обороноспособность, возведет в очень высокую степень наше стратегическое партнерство", - сказал журналистам Л.Изория.



Я.Келли сообщил в свою очередь журналистам, что намечены переговоры министра обороны Грузии с главой Пентагона Джеймсом Маттисом.



"Эта встреча пройдет на важном этапе наших двусторонних отношений, после визита вице-президента США в Грузию. В будущем году начнется программа укрепления обороноспособности Грузии. Это масштабная программа учений будет задействована с весны будущего года", - сказал посол.



Ранее сообщалось, что военные инструкторы США в рамках программы по укреплению обороноспособности Грузии подготовят девять батальонов Вооруженных сил Грузии.















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