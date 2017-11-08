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США передали МВД Грузии 6 служебных собак


08.11.2017   12:21
Сотрудники Министерства внутренних дел прошли учения в США по вопросам обнаружения наркотиков. По информации министерства, МВД передали еще 6 служебных собак в рамках кинологического проекта К9.

В Международном аэропорте Тбилиси состоялся церемониал закрытия учебной кинологической программы.

Выпускники учебной кинологической программы, переподготовленные сотрудники департамента патрульной полиции МВД, вместе со служебными собаками будут работать над вопросами обнаружения наркотических средств в международных аэропортах Кутаиси и Батуми.

Проект К9 преследует целью борьбу против наркотиков и наркотранзита, и осуществляется по финансированию Международного бюро отношений с государственными антинаркотическими и правоохранительными органами США (INL).

"В ходе проекта из представителей Министерства внутренних дел, и Министерства финансов была создана оперативная группа, работающая вместе со служебными собаками по вопросам обнаружения наркотических средств в Тбилисском международном аэропорту, и разных погранично-пропускных пунктах. В рамках проекта на первом этапе оперативной группе уже передали 10 служебных собак, и провели реконструкцию 8 постоянным жилищам собак, вольерам, соответствующим международным стандартам, а вблизи от Международного аэропорта Тбилиси будут построены временные вольеры"- говорится в информации МВД.







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