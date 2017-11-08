Показатель Индекса организованной преступности в Грузии улучшился на 37 позиций

08.11.2017 12:38 На основании ежегодного отчета о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, Грузия с точки зрения эффективности деятельности полиции достигла важного прогресса, - об этом говорится в информации, распространенной Министерством внутренних дел Грузии.



Разработка отчета о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума производится на основании статистики международных организаций, в том числе, Международного валютного фонда, Всемирного банка и различных специализированных агентств Евросоюза, ЮНЕСКО, ВОЗ и др., а также на основании опросов представителей бизнес-сектора. В данном отчете оценены 137 стран по разным индикаторам, имеющим определенное влияние на долгосрочное развитие экономики той или иной страны.

Согласно данному отчету, в 2017 году, по сравнению с 2012 годом, показатель индекса организованной преступности в Грузии улучшился на 37 позиций, страна переместилась с 75-го места на 38-е.



По оценке Всемирного экономического форума, факты выявления таких форм организованной преступности, как – рэкет бизнеса и вымогательство организованными криминальными группами, в стране на низкой отметке.



По сравнению с 2012 годом, улучшение в 2017-м на 26 позиций индекса финансового ущерба, причиненного бизнесу из-за преступлений или насилия. В данной категории Грузия переместилась с 56-й позиции на 30-ю.















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