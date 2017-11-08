Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Показатель Индекса организованной преступности в Грузии улучшился на 37 позиций


08.11.2017   12:38
На основании ежегодного отчета о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, Грузия с точки зрения эффективности деятельности полиции достигла важного прогресса, - об этом говорится в информации, распространенной Министерством внутренних дел Грузии.

Разработка отчета о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума производится на основании статистики международных организаций, в том числе, Международного валютного фонда, Всемирного банка и различных специализированных агентств Евросоюза, ЮНЕСКО, ВОЗ и др., а также на основании опросов представителей бизнес-сектора. В данном отчете оценены 137 стран по разным индикаторам, имеющим определенное влияние на долгосрочное развитие экономики той или иной страны.
Согласно данному отчету, в 2017 году, по сравнению с 2012 годом, показатель индекса организованной преступности в Грузии улучшился на 37 позиций, страна переместилась с 75-го места на 38-е.

По оценке Всемирного экономического форума, факты выявления таких форм организованной преступности, как – рэкет бизнеса и вымогательство организованными криминальными группами, в стране на низкой отметке.

По сравнению с 2012 годом, улучшение в 2017-м на 26 позиций индекса финансового ущерба, причиненного бизнесу из-за преступлений или насилия. В данной категории Грузия переместилась с 56-й позиции на 30-ю.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
МВФ считает Национальный банк Грузии одним из лучших центральных банков в регионе
Как правительство Грузии намерено контролировать азартные игры?
Эрдоган: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс важна для будущего региона
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Российские власти предлагают абхазскому руководству усилить защиту собственности инвесторов
Кустурица стал «послом» абхазских сепаратистов
Семилетнего мальчика сбил автомобиль в центре Сухуми
РПЦ играет большую роль в вопросе урегулирования ситуации в Абхазии - секретарь патриарха
Хаджимба: многие под погонами принимают наркотики
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Вице-премьер-министр Украины встретился с Премьер-министром Грузии
Грузия набирает популярность среди иностранных учащихся
Президент Грузии отправился в Польшу
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна