Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Встреча министров обороны Грузии и США пройдет в Вашингтоне


08.11.2017   17:17
Министр обороны Грузии Леван Изория на следующей неделе, в Вашингтоне встретится с министром обороны США Джеймсом Маттисом. Об этом 7 ноября заявил посол США в Грузии Ян Келли.

После встречи с Леваном Изория в Тбилиси Ян Келли заявил, что предстоящий визит состоится в «очень важный момент» отношений между США и Грузией, и этому визиту предшествовал визит вице-президента США Майка Пенса в Грузию, вслед за чем последует осуществление Программы готовности обороны Грузии, которая начнется весной будущего года.

«У министра будет возможность встретиться с различными политическими деятелями в Вашингтоне, начиная с Капитолия, и заканчивая Белым домом и Пентагоном», - сказал он.

Министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что на встрече с министром обороны США Джеймсом Маттисом будут обсуждаться «важные аспекты» двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

«Я хотел бы подчеркнуть, что в сфере обороны мы переходим на качественно новый этап. Хотелось бы сказать, что в этом году и в следующем году США потратят более 100 миллионов долларов на военную реформу, что еще больше укрепит наши оборонные возможности и возведет на очень высокий уровень стратегическое сотрудничество между нашими странами», - заявил Изория.

По информации Министерства обороны Грузии, Леван Изория посетит США 12-16 ноября.

Civil Georgia





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
ЕС помогает Грузии разработать коммуникационную стратегию для повышения защиты потребителей в энергетическом секторе
Грузия ухудшила показатели в Глобальном индексе конкурентноспособности
МВФ считает Национальный банк Грузии одним из лучших центральных банков в регионе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Посольство Израиля в Грузии прокомментировало поездку представителя абхазского режима
Долидзе: Гуманитарная ситуация на оккупированных территориях весьма тревожная
Российские власти предлагают абхазскому руководству усилить защиту собственности инвесторов
Кустурица стал «послом» абхазских сепаратистов
Семилетнего мальчика сбил автомобиль в центре Сухуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Совет министров ОБСЕ обсудит в начале декабря карабахское урегулирование
В Грузии в Горийском университете проходят вайнахские дни
В Грузии ожидают ответа российской стороны по вопросу имплементации соглашения о таможенном мониторинге
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна