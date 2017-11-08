|
Встреча министров обороны Грузии и США пройдет в Вашингтоне
08.11.2017 17:17
Министр обороны Грузии Леван Изория на следующей неделе, в Вашингтоне встретится с министром обороны США Джеймсом Маттисом. Об этом 7 ноября заявил посол США в Грузии Ян Келли.
После встречи с Леваном Изория в Тбилиси Ян Келли заявил, что предстоящий визит состоится в «очень важный момент» отношений между США и Грузией, и этому визиту предшествовал визит вице-президента США Майка Пенса в Грузию, вслед за чем последует осуществление Программы готовности обороны Грузии, которая начнется весной будущего года.
«У министра будет возможность встретиться с различными политическими деятелями в Вашингтоне, начиная с Капитолия, и заканчивая Белым домом и Пентагоном», - сказал он.
Министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что на встрече с министром обороны США Джеймсом Маттисом будут обсуждаться «важные аспекты» двустороннего сотрудничества в сфере обороны.
«Я хотел бы подчеркнуть, что в сфере обороны мы переходим на качественно новый этап. Хотелось бы сказать, что в этом году и в следующем году США потратят более 100 миллионов долларов на военную реформу, что еще больше укрепит наши оборонные возможности и возведет на очень высокий уровень стратегическое сотрудничество между нашими странами», - заявил Изория.
По информации Министерства обороны Грузии, Леван Изория посетит США 12-16 ноября.
Civil Georgia
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна