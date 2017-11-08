Встреча министров обороны Грузии и США пройдет в Вашингтоне

08.11.2017 17:17 Министр обороны Грузии Леван Изория на следующей неделе, в Вашингтоне встретится с министром обороны США Джеймсом Маттисом. Об этом 7 ноября заявил посол США в Грузии Ян Келли.



После встречи с Леваном Изория в Тбилиси Ян Келли заявил, что предстоящий визит состоится в «очень важный момент» отношений между США и Грузией, и этому визиту предшествовал визит вице-президента США Майка Пенса в Грузию, вслед за чем последует осуществление Программы готовности обороны Грузии, которая начнется весной будущего года.



«У министра будет возможность встретиться с различными политическими деятелями в Вашингтоне, начиная с Капитолия, и заканчивая Белым домом и Пентагоном», - сказал он.



Министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что на встрече с министром обороны США Джеймсом Маттисом будут обсуждаться «важные аспекты» двустороннего сотрудничества в сфере обороны.



«Я хотел бы подчеркнуть, что в сфере обороны мы переходим на качественно новый этап. Хотелось бы сказать, что в этом году и в следующем году США потратят более 100 миллионов долларов на военную реформу, что еще больше укрепит наши оборонные возможности и возведет на очень высокий уровень стратегическое сотрудничество между нашими странами», - заявил Изория.



По информации Министерства обороны Грузии, Леван Изория посетит США 12-16 ноября.



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