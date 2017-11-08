Украина разорвала соглашение с РФ о взаимных поставках вооружений

08.11.2017 21:06 Кабинет министров прекратил действие межправительственного соглашения с Россией о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.



Соглашение было подписано 8 февраля 1995 года и вступило в силу со дня подписания.



Согласно документу, взаимные поставки вооружения, военной техники, военного имущества, комплектующих изделий и запасных частей, организация ремонта и предоставления услуг военного назначения осуществлялись по согласованным перечням и заключенным договорам.



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Отмечается, что поставки вооружения и военной техники, военного имущества, комплектующих изделий и запасных частей, ремонт и услуг военного назначения, выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники осуществлялись по договорам (в том числе между управлениями министерств обороны), которые заказывались предприятиями промышленности и другими уполномоченными организациями в соответствии с действующим законодательством сторон.















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