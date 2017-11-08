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НАТО приступила к созданию новой командной структуры


08.11.2017   22:46
НАТО приступила к созданию новой командной структуры для повышения мобильности своих сил в Европе и Атлантике, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня министерской встречи альянса.

Он также отметил, что НАТО начала готовить список требований для усиления транспортной инфраструктуры ЕС в военных целях.

Также, по его словам, альянс мобилизует кибернетические возможности своих стран для использования в операциях. При этом генсек не исключил, что НАТО может начать применять кибернетическое оружие в качестве ответной военной меры.






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