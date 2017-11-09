В проекте оборонного бюджета США на 2018 год на «сдерживание России в Европе» выделено 4,6 млрд долларов

09.11.2017 11:28 Военный бюджет США предусматривает 4,6 миллиарда долларов на инициативу по «сдерживанию РФ» в Европе, говорится в основных положениях согласованного обеими палатами конгресса законопроекта. Об этом сообщает РИА Новости Украина.



«Законопроект выделяет 4,6 миллиарда долларов на инициативу по сдерживанию в Европе, чтобы укрепить уверенность союзников по НАТО и усилить позиции США по сдерживанию и обороне в Европе», - говорится в документе.



Это больше, чем первоначальный запрос администрации Дональда Трампа, которая запросила на цели сдерживания России в 2018 финансовом году 3,4 миллиарда долларов.



«Сдерживание России» впервые стало статьей американского военного бюджета в 2015 финансовом году, тогда на это потратили около 1 миллиарда долларов, а в 2016 финансовом году — около 790 миллионов долларов. Инициатива включает усиление военного присутствия США в Европе, расширение программы учений, укрепление инфраструктуры, расширение партнерских связей.



Бюджет объемом почти в 700 миллиардов долларов предстоит принять обеим палатам конгресса и подписать президенту США.















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