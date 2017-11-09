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Азербайджан объявил 5 граждан Грузии в международный розыск
09.11.2017 12:24
Азербайджан объявил в международный розыск по линии Интерпола пять человек.
Как сообщает Report, это граждане Грузии Эмиль Гаджиев 1982 г.р., Заур Гивиашвили 1974 г.р., Гусейн Хамоев 1975 г.р., Георгий Букацашвили 1971 г.р. и Рамаз Лешкашели 1973 г.р.
Все они разыскиваются по обвинению в краже.
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