Генеральная инспекция МВД начала изучение факта гибели молодого мужчины в Харагаули

09.11.2017 18:23 Генеральная инспекция МВД начала изучение факта гибели молодого мужчины в Харагаули. Об этом сообщили в МВД.

По их информации, паралелльно продолжается расследование по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.



Семья предполагает, что причиной самоубийства молодого мужчины в Харагаули могло стать давление полиции. По информации семьи погибшего, братья собирали металлолом и в связи с этим несколько раз вызывались в отделение полиции.



«Мои братья собирали металлолом и в связи с этим несколько раз вызывались в отделение полиции. Вернувшись из полиции, Амиран сказал, что или убьет их, или покончит с собой», - говорит сестра погибшего Амирана Квирикашвили.



Семья предполагает, что правоохранители требовали от погибшего сотрудничество, а мужчина не смог выдержать давление.

















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