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Генеральная инспекция МВД начала изучение факта гибели молодого мужчины в Харагаули
09.11.2017 18:23
Генеральная инспекция МВД начала изучение факта гибели молодого мужчины в Харагаули. Об этом сообщили в МВД.
По их информации, паралелльно продолжается расследование по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.
Семья предполагает, что причиной самоубийства молодого мужчины в Харагаули могло стать давление полиции. По информации семьи погибшего, братья собирали металлолом и в связи с этим несколько раз вызывались в отделение полиции.
«Мои братья собирали металлолом и в связи с этим несколько раз вызывались в отделение полиции. Вернувшись из полиции, Амиран сказал, что или убьет их, или покончит с собой», - говорит сестра погибшего Амирана Квирикашвили.
Семья предполагает, что правоохранители требовали от погибшего сотрудничество, а мужчина не смог выдержать давление.
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