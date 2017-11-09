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Генеральная инспекция МВД начала изучение факта гибели молодого мужчины в Харагаули


09.11.2017   18:23
Генеральная инспекция МВД начала изучение факта гибели молодого мужчины в Харагаули. Об этом сообщили в МВД.
По их информации, паралелльно продолжается расследование по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.

Семья предполагает, что причиной самоубийства молодого мужчины в Харагаули могло стать давление полиции. По информации семьи погибшего, братья собирали металлолом и в связи с этим несколько раз вызывались в отделение полиции.

«Мои братья собирали металлолом и в связи с этим несколько раз вызывались в отделение полиции. Вернувшись из полиции, Амиран сказал, что или убьет их, или покончит с собой», - говорит сестра погибшего Амирана Квирикашвили.

Семья предполагает, что правоохранители требовали от погибшего сотрудничество, а мужчина не смог выдержать давление.







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