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Грузия продолжит участие в миротворческой операции НАТО в Афганистане - глава Минобороны


09.11.2017   19:57
Грузия и впредь будет участвовать в международных операциях под эгидой НАТО, заявил в штаб-квартире НАТО глава Минобороны республики Леван Изория.

"Грузия остается преданной взятым перед НАТО обязательствам и продолжит свое участие в международных операциях", - заявил в четверг Л.Изория на встрече глав Минобороны стран НАТО и партнеров, участвующих в северном командовании миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

Заявление министра цитирует пресс-служба минобороны Грузии.

Встреча прошла в рамках проходящего в Брюсселе заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны и была организована министром обороны Германии.

Целью встречи, как отмечают в пресс-службе, было получение информации о существующей ситуации на севере Афганистана и определение будущих мероприятий, направленных на сохранение стабильности.

Там отметили, что информацию о существующих в регионе вызовах предоставили участникам встречи исполняющий обязанности главы минобороны Афганистана, генерал-лейтенант Тарик Шах Бахрам и командующий миссией "Решительная поддержка" генерал Джон Николсон.

На сегодняшний день в Афганистане находится около 870 грузинских военнослужащих, принимающих участие в миссии "Решительная поддержка". За время участия Грузии в миссии в Афганистане погибло около трех десятков грузинских военнослужащих.






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