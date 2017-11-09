Маргвелашвили: Грузия вовлечена в создание более безопасной Европы

09.11.2017 20:20 НАТО и Европейский союз должны открыть двери для государств, граждане которых вовлечены в обеспечение мировой безопасности, заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили во время своего выступления на Варшавском форуме по безопасности (Warsaw Security Forum).



Маргвелашвили посещает Польшу с трехдневным официальным визитом. Сегодня в польской столице начал работу ежегодный форум по безопасности, на котором Грузия представлена в качестве специального Гостя. В этом году главные темы форума посвящены будущему ЕС, выборам, которые прошли в 2017 году в странах-членах, и другим темам.



Обращаясь к участникам форума, Маргвелашвили отметил, что, являясь восточноевропейской страной, Грузия, пытается создать более безопасную Европу.



«Грузия вносит свой вклад в укрепление европейской и мировой стабильности. ЕС и НАТО должны принимать страны, граждане которых защищают мировую стабильность и безопасность», — приводит слова Маргвелашвили пресс-служба администрации президента Грузии.



Глава грузинского государства напомнил о реализуемых региональных проектах в области экономики и ​​подчеркнул геополитическое значение Грузии.



«Без стабильной и безопасной Грузии, региональная безопасность, а также трансконтинентальные проекты, на которые полагаются европейская экономика и азиатские рынки, не будут успешны», — заявил Маргвелашвили.



В ходе своего выступления на форуме Маргвелашвили также затронут тему грузино-российского конфликта. Он призвал партнеров Грузии, дать «четкий и рациональный ответ на насильственные действия со стороны России».



В рамках визита накануне Маргвелашвили встретится с президентом Польши Анжеем Дудой, премьер-министром Беатой Шидло, с маршалом Сейма Мареком Кухчинки и сенатским маршалом Станиславом Карчевски.



Маргвелашвили посещает Польшу с ответным визитом. Анжей Дуда посетил Грузию в конце мая.



В поездке президента сопровождает его дочь Анна Маргвелашвили. В официальную делегацию Грузии входят: руководитель администрации президента Георгий Абашишвили, секретарь национальной безопасности Давид Раквиашвили, заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили, международный секретарь президента Тенгиз Пхаладзе, парламентский секретарь Анна Долидзе, политический секретарь Пикрия Чихрадзе, советник президента по вопросам прав человека Каха Кожоридзе, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Польше Илья Дарчиашвили.















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