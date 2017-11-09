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Леван Изория принял участие во встрече глав оборонных ведомств стран-членов НАТО


09.11.2017   20:43
Министр обороны Грузии Леван Изория принял участие во встрече глав оборонных ведомств стран-членов НАТО и стран-партнеров по миссии «Твердая поддержка» (RSM) в Афганистане, которая состоялась в рамках проходящего в Брюсселе министериала НАТО,

Главной целью встречи, организованной министром обороны Германии в штаб-квартире альянса, было получение информации о положении в регионе, и определение мер для сохранения стабильности в будущем.

Министры обороны стран-участников, находящихся в подчинении Северного командования (TAAC NORTH), обсудили военно-политическую обстановку в северном регионе Афганистана. О вызовах, существующих в регионе, их проинформировал министр обороны Афганистана, генерал-лейтенант Тарик Шах Бахрами, и командующий миссии "Твердой поддержки", генерал Джон Никольсон.

С точки зрения сохранения глобальной безопасности министры обороны стран, участвующих в подчинении Северного командования, говорили о контрибуции Грузии, и заострили внимание на успешное выполнение миссии грузинскими миротворцами. Заострили внимание на профессионализме, проявленном грузинскими военнослужащими во время нападения на консульство Германии в Мазар-и-Шарифе. Министр обороны Грузии еще раз подчеркнул, что наша страна остается верной обязательствам, взятым перед альянсом, и продолжает участие в международных операциях.

После завершения встречи министров обороны стран-участников в подчинении Северного командования, министры и командующий миссии "Твердой поддержки" сняли совместное фото.







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