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20 стран ЕС подпишут новый пакт о военном сотрудничестве


09.11.2017   22:10
По крайней мере 20 стран-членов Европейского Союза на следующей неделе подпишут новый пакт об обороне для совместного финансирования проектов и развития военных возможностей. Об этом сообщает Euractiv.

13 ноября в Брюсселе подпишут соглашение о создании Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO), что может стать самым большим скачком в оборонной политике ЕС в течение десятилетий.

Франция и Германия, которые продвигают этот проект, надеются, что соответствующее соглашение заставит государства присоединиться к более тесному оборонного сотрудничества, которая касается войск и оружия.

Но между Парижем и Берлином остаются разногласия по обязательствам стран в рамках договора.

Франция хочет, чтобы основная группа правительств вносила деньги и военные активы в PESCO, а также призывает к готовности вмешиваться в события за рубежом.

Германия стремилась расширить пакт, чтобы сделать его инклюзивным, по мнению некоторых экспертов, это может сделать его менее эффективным.

Пока Франция, Германия, Италия, Испания и около 16 других стран-членов ЕС пообещали присоединиться к пакту, который формально может быть запущен, когда лидеры ЕС встретятся в декабре.

Некоторые другие члены ЕС, включая Данию, Португалию и Мальту, еще не взяли на себя публичные обязательства. Очевидно, что Великобритания, которая намерена покинуть ЕС, не будет принимать участие в проекте.

Французские дипломаты заявили, что в пакте будут несколько сфер, в которых правительства ЕС будут согласны сотрудничать и вкладывать средства, включая военные операции ЕС, инвестиции и т.д.

Предложения для PESCO включают работу по созданию Европейского медицинского командования и сети логистических центров в Европе, создание Европейского центра по реагированию на кризисные ситуации и совместное обучение офицеров.
Одна из главных задач проекта - сократить количество систем оружия и предотвратить дублирование, чтобы сэкономить деньги и улучшить общие операции.






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