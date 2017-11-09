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Маргвелашвили: НАТО и Евросоюз должны открыть двери странам, вовлеченным в обеспечение безопаности в мире


09.11.2017   22:25
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, в рамках официального визита в Польшу, принял участие в Варшавском форуме безопасности, на котором Грузия представлена в статусе страны-специального гостя.

Георгий Маргвелашвили говорил о грузино-российских отношениях, интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО и роли Грузии в осуществлении региональных экономических проектов.

Как заявил президент Грузии, Грузия, которая является страной Восточной Европы, вместе со странами Центральной Европы пытается строить более защищенную и безопасную Европу.

Грузия вносит позитивный вклад в укрепление европейской и всемирной стабильности, и Евросоюз и НАТО должны принять такие страны, граждане которых защищают стабильность и безопасность в мире.

Президент Грузии говорил о политике аннексии со стороны России. По его словам, в 90-ые годы, когда Россия осуществила военную агрессию в отношении одного из регионов Грузии, тогда не соответственно были оценены ее действия. Огромная ядерная страна вновь вторглась на территорию Грузии в 2008 году. А в 2014 году произошли события в Украине. Соответственно, по словам Георгия Маргвелашвили, если бы прецеденты 90-ых годов и 2008 года были оценены рационально, возможно итог Украины не наступил бы. Действия России являются нарушением принципов международного права и им должны дать четкую, ясную и рациональную оценку.

Президент Грузии призвал международное сообщество зафиксировать четкую, ясную и рациональную позицию и ответы.

По оценке Георгия Маргвелашвили, целью политики аннексии со стороны России была остановка интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО, однако Грузия, после 2008 года, еще больше активизировала этот процесс и достигла значительных результатов.

Президент Грузии также говорил о тех возможных перспективах, которые открываются перед Грузией в формате сотрудничества Восточного партнерства, соглашения об ассоциации с ЕС, интеграции НАТО. Президент еще раз подчеркнул, насколько большую роль играет Польша, как одна из самых динамично развивающихся стран, с точки зрения защиты интересов Грузии, как на саммите Восточного партнерства, так и НАТО.

Президент Грузии говорил о региональных проектах, региональном сотрудничестве и подчеркнул геополитическую роль Грузии.

По словам президента Грузии, без защищенности Грузии, стабильности и безопасности Грузии не состоится и региональная стабильность, и ни те трансконтинентальные проекты, от которых значительно зависят европейская экономика и рынки азиатских стран. То, что происходит, определяет региональную безопасность.






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