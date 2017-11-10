Четыре наркореализатора задержаны в ходе спецоперации в пригороде Тбилиси

10.11.2017 11:00 В пригороде Тбилиси, в Поничала, сотрудниками МВД Грузии за наркопреступление задержаны 4 человека.



Как сообщают в ведомстве, 4 спецоперации проходят с сегодняшнего утра в селе Поничала и т.н. поселке Гигант.



«На данный момент задержаны 4 наркореализатора, 2 женщины и 2 мужчин. Следствие ведется по ч. 4 ст. 260 УК Грузии, что подразумевает "наркопреступление". Спецоперация продолжается по 4 локациям», - сообщают в МВД.















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