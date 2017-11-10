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23-й батальон вернулся из Афганистана в Грузию в полном составе
10.11.2017 12:29
23-й батальон II пехотный бригады вооруженных сил Грузии вернулся из Исламской Республики Афганистан в Грузию в полном составе.
На смешанной авиабазе Алексеевки грузинских миротворцев встретили министр обороны Грузии Леван Изория, начальник генерального штаба вооруженных сил, генерал-майор Владимир Чачибая, и заместитель посла США в Грузии Элизабет Руди.
Министр обороны поздравил личный состав с возвращением на родину, поблагодарил за оказанную службу, и пожелал им успехов в будущем.
23-й батальон II пехотный бригады в течение семи месяцев выполнял миссию "Твердой поддержки" на авиационной базе Баграм вместе с грузинской союзнической группой корпуса морских пехотинцев США. Главной задачей подразделения была охрана безопасности авиационной базы Баграм, и контроль района операции. 23-й батальон в Афганистане по ротации сменил 31-й батальон III пехотной бригады.
В ходе выполнения миссии "Твердой поддержки" батальон понес потери, один военнослужащий погиб, несколько были ранены.
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