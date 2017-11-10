Еврокомиссия предлагает упростить перемещение войск по территории ЕС

10.11.2017 20:52 Европейская комиссия приняла дорожную карту, направленную на устранение барьеров для беспрепятственной транспортировки военных частей и сил в рамках ЕС. Об этом говорится в сообщении на сайте ЕК.



Учитывая особый статус вооруженных сил и оборудования, военная мобильность регламентируется рядом национальных решений и правилами ЕС, из-за чего быстрое передвижение войск значительно усложняется.

Принятый документ определяет шаги, которые необходимо предпринять для устранения препятствий, мешающих быстрому перемещению военной техники и персонала в ЕС, с целью облегчения и ускорения их мобильности, чтобы быстро и эффективно реагировать на внутренние и внешние кризиса.



"Быстрому перемещению военного персонала и оборудования препятствуют физические, правовые и нормативные барьеры. Это создает неэффективность государственных расходов, задержки, сбои и, прежде всего, большую уязвимость. Пришло время максимально увеличить гражданское и военное сотрудничество в том числе благодаря нашей эффективной и стабильной транспортной сети", - сказала комиссар по вопросам транспорта Виолетта Балк.



К марту 2018 высокий представитель по вопросам безопасности Федерика Могерини и Еврокомиссия предложат План действий по военной мобильности для одобрения государствами-членами ЕС.



Напомним, 20 стран-членов ЕС на следующей неделе подпишут новый пакт об обороне для совместного финансирования проектов и развития военных возможностей.















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