В Грузии мошенники пытались выманить деньги у семьи погибшего военного

10.11.2017 23:14 Группа мошенников пыталась выманить у семьи покойного грузинского военного Георгия Нанеташвили крупную сумму денег. Рядовой первого класса Георгий Нанеташвили и капрал Яго Шарадзе утонули в августе 2016 года, когда проходили курс бойцов-ныряльщиков на морской линии бывшего стрельбища в курортном поселке Гонио. К поисковым работам были подключены турецкие и американские военные, однако их тела до сих пор не удалось обнаружить.



Несколько месяцев назад семья погибшего рядового получила письмо, написанное от имени Георгия. В нем говорилось, что Нанеташвили жив и находится в Турции. Представившийся Нанеташвили писал, что в Турции он встретился с соотечественником, который помог ему в поиске жилья и восстановлении документов. Все эти вопросы были связаны с крупными финансовыми затратами – речь шла о 39 тысячах долларов. В письме родных Георгия просили перечислить хотя бы часть этой суммы на банковский счет.



Семья погибшего военного обратилась в правоохранительные органы. В МВД Грузии начали следствие по данному делу. Вскоре СМИ стало известно о задержании троих человек – это Вахтанг Болквадзе, Гия Хидурели и Джамбул Шекиладзе. Банковский счет, который был указан в письме, был открыт на имя 68-летнего Шекиладзе. Следствие утверждает, что этот человек отправил письмо от имени Нанеташвили по просьбе других обвиняемых.



Судебный процесс по делу проходил в Тбилисском суде. Как заявил прокурор Вахтанг Болквадзе в интервью телекомпании «Рустави 2», записи телефонных разговоров, продемонстрированные в ходе судебных слушаний, подтверждают, что задержанные действовали сообща. Несмотря на доказательства, адвокат Шекиладзе Рамаз Чинчаладзе продолжает настаивать на невиновности своего подзащитного, заявляя, что он не знал о содержании отправленного письма.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

