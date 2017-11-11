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Сотрудники МВД изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы


11.11.2017   21:34
Сотрудники МВД Грузии задержали в Даба Цкнети гражданина 1960 года рождения по факту незаконного хранения – приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов.


По информации ведомства, на основании оперативной информации, следственные действия провели сотрудники отдела детективов управления Старого Тбилиси департамента полиции МВД.


В результате обыска дома подозреваемого были изъяты автомат системы Калашникова, семь обойм и 27 боевых патронов. В результате проведенной экспертизы было установлено, что оружие находилось в полной боевой готовности. Обвиняемый признает свою вину.

Следствие ведется по второй части статьи 236 УК Грузии.






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