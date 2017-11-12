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Турция завершила процедуру закупки российских С-400


12.11.2017   19:48
Турция завершила процедуру закупки российских зенитно-ракетных систем С-400, однако Анкара рассматривает дальнейшее соглашение с европейским консорциумом с целью разработки собственной системы противоракетной обороны. Об этом заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли, сообщает Reuters.

"Она (процедура – ред.) завершена, ракетная система С-400 была закуплена. Остальное – это лишь детали ", - сказал Джаникли.

Он добавил, что Турция не удовлетворена лишь соглашением о С-400.

"Мы также предварительно договариваемся с консорциумом EUROSAM о разработке этих технологий, создании и использовании собственных источников для систем противовоздушной обороны", - подчеркнул Джаникли, имея в виду совместный французско-итальянский оборонный проект.

Как отмечается, в среду в Брюсселе Джаникли подписал меморандум о намерениях усилить сотрудничество с Францией и Италией в сфере оборонных проектов, включая противоракетную оборону.

По данным источников в министерстве обороны Турции, как первый шаг EUROSAM и турецкие компании будут рассматривать систему, основанную на ракетной системе SAMP-T производства EUROSAM.

12 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна уже внесла задаток за приобретение у России зенитных ракетных систем С-400.

В то же время сообщалось, что Турция не сможет интегрировать С-400 в систему вооружений НАТО.







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