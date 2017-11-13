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Три гражданина Сомали задержаны при попытке незаконно пересечь границу Грузии


13.11.2017   11:18
Сотрудники оперативно-следственного бюро пограничной полиции МВД и департамента охраны сухопутной границы в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий на охраняемом участке управления N1 (Батуми) пограничного сектора N1 (Сарпи) задержали трех граждан Сомали на факте незаконного группового пересечения государственной границы Грузии.

Согласно информации ведомства, следствием установлено, что обвиняемые старались пересечь государственную границу в обход погранично-пропускного контрольного пункта Грузии в направлении Республики Турция.

Ведется следствие по факту попытки группового пересечения государственной границы Грузии (по подпункту "а" части 2 статьи 19-344 УК Грузии).






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