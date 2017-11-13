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23 страны ЕС подписали заявление об углублении сотрудничества в обороне


13.11.2017   16:26
Представители 23 стран, входящих в Евросоюз, в понедельник подписали в Брюсселе совместное заявление о постоянном структурированном сотрудничестве (PESCO) в сфере обороны и безопасности, сообщается на сайте Европейского совета, передает агентство Интерфакс.

Документ подписали Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Хорватия, Кипр, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Словения, Словакия, Испания и Швеция.

PESCO предусматривает возможность для стран ЕС более плотного сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Эта структура позволит странам совместно развивать оборонный потенциал, инвестировать в совместные проекты, а также повышать операционную готовность своих Вооруженных сил.






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