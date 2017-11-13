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Леван Изория встретится с секретарем по вопросам обороны США Джеймсом Мэттисом


13.11.2017   20:24
Министр обороны Грузии Леван Изория отправился с официальным визитом вместе с членами делегации в США.

По информации министерства обороны, визит в США начинается со встречи в департаменте обороны. В Пентагоне Левана Изория примет секретарь по вопросам обороны США Джеймс Мэттис. После встречи официальной церемонии, коллеги обсудят вопросы укрепления сотрудничества в сфере обороны между двумя странами.

В рамках визита будут проведены встречи в Белом доме и Конгрессе. В Капитолии делегация министерства обороны Грузии проведет переговоры с представителем Комитета вооруженных сил Сената США, сенатором Линдси Грэмом.

В состав делегации министерства обороны Грузии под руководством Левана Изория, входят: первый заместитель министра обороны Лела Чиковани, начальник Генерального штаба вооруженных сил Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая и другие представители ведомства.






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