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Генсек НАТО приветствует новый пакт об оборонном сотрудничестве стран ЕС


13.11.2017   20:55
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал новую декларацию ЕС о присоединении к программе "Постоянное структурное сотрудничество" (PESCO) в сфере обороны. Об этом Столтенберг заявил в начале встречи министров иностранных дел и обороны ЕС.

"Ранее сегодня большинство стран ЕС заявили, что будут частью Постоянного структурного сотрудничества, или PESCO. Я твердо верю в сильную европейскую оборону. Поэтому я приветствую PESCO, поскольку верю, что это может усилить европейскую оборону, что полезно для Европы, но также полезно и для НАТО ", - заявил он.

"Более прочная европейская оборона имеет потенциал, который поможет нам увеличить расходы на оборону, обеспечить новые возможности и улучшить распределение нагрузки в рамках Альянса. Это способ укрепления европейского столпа в рамках НАТО", - сказал он.

Столтенберг также приветствовал тот факт, что многие европейские лидеры подчеркнули важность разработки европейской обороны таким образом, чтобы она не конкурировала с НАТО, а дополняла его.
"Мы не нуждаемся в дублировании, нам не нужна конкуренция, но нам необходимо сотрудничество и европейская оборона, которая дополняет НАТО", - добавил он.

Напомним, министры 23 государств-членов Евросоюза подписали декларацию, в которой сообщают о своем намерении присоединиться к программе "Постоянное структурное сотрудничество" (PESCO).

PESCO позволит странам-членам, которые желают и способны совместно развивать обороноспособность, инвестировать в совместные проекты или усиливать оперативную готовность и вклад своих вооруженных сил.






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