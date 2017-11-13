Испания анализирует источник фейковых новостей о Каталонии на фоне подозрений в адрес РФ

13.11.2017 21:03 Правительство Испании анализирует данные и пытается определить, кто стоит за кампанией дезинформации, ориентированной на Каталонию, на фоне подозрений, что могут быть задействованы Россия и Венесуэла.

Об этом заявила министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедал, сообщает The Associated Press.



Министр отметила, что "многие действия происходят с российской территории", но пока нельзя точно определить их источник. Она сказала, что некоторые из них "повторяются с территории Венесуэлы".



Министр отказалась сказать, какое влияние может иметь дезинформация на региональные выборы в Каталонии, назначенные на 21 декабре, или насколько масштабной является кампания по распространению фейковых новостей.



Она сказала, что количество фейковых новостей о Каталонии "меняется каждый день, цифру определить невозможно".



Ранее глава МИД Испании Альфонсо Дастис обвинил российских хакеров в попытках дестабилизации ЕС.

Американские ученые заявили, что российские RT и Sputnik использовали большое количество аккаунтов в соцсетях, связанных с Венесуэлой, для распространения негативного имиджа Испании до и после референдума о независимости Каталонии.















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