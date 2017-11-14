Грузия переходит на чисто советскую модель «КГБ» - Шашкин

14.11.2017 17:32 По осуществленным правительственным и структурным изменениям Грузия переходит на советский строй - заявил в интервью "Пирвели радио" бывший министр обороны правительства Саакашвили, Дмитрий Шашкин.



По его словам, объединением Службы государственной безопасности и внешней разведки в стране создается структура-монстр, которая увеличивает риск ограничения конституционной свободы и демократии.



"К сожалению, модель, на которую переходит сейчас Грузия, является чисто советской моделью КГБ, которая была точно такой же структурной единицей, какую предложила "Грузинская мечта". В мире существует широкий консенсус, что ведомство, работающее на внешнюю разведку, должно быть выделено из ведомства, которое работает на тему внутренней безопасности. К примеру, Центральное разведывательное бюро работает на внешнюю разведку, и работает не на территории Америки, а в других странах, а Федеральное бюро работает на территории страны - таких множество примеров в демократических странах, чтобы в одном ведомстве не была сосредоточена громадная власть.



Риск, что эта власть может быть использована не для безопасности, а для ограничения конституционных прав и демократии в условиях существования таких ведомств-монстров в стране, резко возрастает. То есть здесь мы стоим перед дилеммой. Такая дилемма стояла перед многими странами, другие страны уже решили это, а сейчас стоит перед нами, и это тогда, когда система уже была апробирована, и хорошо работала.



Могу предположить, что это делается для конкретной фигуры, видимо для неформального правителя число надежных людей не особо большое. Существует и другой вариант, люди, которые сейчас управляют, привыкли к советской системе, институциям, и считают, что институциональное устройство Советского Союза является наилучшей, делают то же самое, и комфортно работают в той структуре, к которой привыкли"- заявил Шашкин "Пирвели радио".

















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