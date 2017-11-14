Министры обороны Грузии и США обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами

14.11.2017 18:10 Министр обороны Грузии Леван Изория, который с четырехдневным официальным визитом посещает США, 13 ноября в Пентагоне встретился со своим американским коллегой Джеймсом Маттисом.



По информации Министерства обороны США, министры обсудили вопросы региональной безопасности и сотрудничества между США и Грузией в сфере обороны. Маттис приветствовал готовность Грузии к проведению реформ в области обороны и усилить возможности Вооруженных сил путем выделения на оборону 2,2% ВВП страны. Маттис также выразил благодарность за верность и готовность Грузии, оставаться с американскими силами в Афганистане до конца миссии.



«Заявление вашего премьер-министра о том, что страна останется в Афганистане до тех пор, пока последний американский солдат не покинет эту территорию, является сильным и очень ценным сигналом дружбы и стратегического партнерства наших стран», - заявил Маттис и добавил, что Грузия, которая разместила в миссии 871 военного, является крупнейшим контрибьютором не только среди стран, не являющихся членами НАТО, но и по количеству военных в миссии на душу населения в стране. С этой точки зрения Грузия «является примером для всех», - отметил Маттис.



Министр обороны США подчеркнул, что «Америка стоит рядом с Грузией» и отметил, что это данность подкрепляют «общие ценности наших стран - суверенитет, территориальная целостность и уважение международного порядка, основанного на правилах».



Леван Изория поблагодарил Джеймса Маттиса за политическую и практическую поддержку со стороны США и отметил, что «население и правительство Грузии придают огромное значение стратегическому партнерству с США». По его словам, Грузия является «образцом демократии в регионе», и добавил, что страна «всегда готова бороться бок о бок с США и содействовать безопасности и стабильности во всем мире».



На встрече также обсуждалась выделенная Грузии со стороны США помощь, включая Программу готовности обороны Грузии, реализация которой начнется в 2018 году.



В Вашингтоне Леван Изория также встретится с советником по вопросам национальной безопасности Гербертом Макмастером и сенатором Линдси Грэмом.



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