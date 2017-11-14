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В аэропорту Тбилиси объявлена эвакуация
14.11.2017 19:19
В Тбилисском международном аэропорту им. Ш. Руставели объявлена эвакуация. Об этом сообщает "Первый канал" ОВГ со ссылкой на очевидцев.
Как сообщает канал, МВД и дирекция аэропорта воздержались от комментариев.
По имеющейся информации, на территории аэропорта проводятся мероприятия по обнаружению взрывного устройства. Пассажиров прибывших рейсов не выпускают из самолетов.
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