В Испании задержан серийный вор из Грузии

14.11.2017 21:08 Национальная полиция Испании задержала гражданина Грузии, которого обвиняют в обворовывании 33 жилых домов в Мадриде и Валенсии. Об этом сообщают испанские СМИ.



По существующей информации, данные преступления задержанный совершил в течение одного года. Действовал он в основном в Валенсии.



По информации полиции, 46-летний мужчина открывал двери жилых домов при помощи специального устройства.



Полиция продолжает расследования с целью выявления возможных соучастников.















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