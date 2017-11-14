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В Испании задержан серийный вор из Грузии
14.11.2017 21:08
Национальная полиция Испании задержала гражданина Грузии, которого обвиняют в обворовывании 33 жилых домов в Мадриде и Валенсии. Об этом сообщают испанские СМИ.
По существующей информации, данные преступления задержанный совершил в течение одного года. Действовал он в основном в Валенсии.
По информации полиции, 46-летний мужчина открывал двери жилых домов при помощи специального устройства.
Полиция продолжает расследования с целью выявления возможных соучастников.
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