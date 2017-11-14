Тревога в Тбилисском аэропорту оказалась ложной

14.11.2017 21:12 Правоохранители завершили работы по обнаружению взрывного устройства в тбилисском аэропорту. Как сообщает МВД, сообщение о бомбе оказалось ложным, в аэропорту не нашли подозрительных предметов.



Напомним, что из-за звонка о бомбе в аэропорту Тбилиси была проведена эвакуация людей. Из новоприбывших самолетов не выпускали пассажиров.



В настоящее время возобновлен пропуск пассажиров в терминалы.



Администрация аэропорта по-прежнему не комментирует ситуацию.















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