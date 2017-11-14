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Тревога в Тбилисском аэропорту оказалась ложной
14.11.2017 21:12
Правоохранители завершили работы по обнаружению взрывного устройства в тбилисском аэропорту. Как сообщает МВД, сообщение о бомбе оказалось ложным, в аэропорту не нашли подозрительных предметов.
Напомним, что из-за звонка о бомбе в аэропорту Тбилиси была проведена эвакуация людей. Из новоприбывших самолетов не выпускали пассажиров.
В настоящее время возобновлен пропуск пассажиров в терминалы.
Администрация аэропорта по-прежнему не комментирует ситуацию.
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