Грузия занимает 77-е место в Индексе глобального терроризма

15.11.2017 15:32 Грузия занимает 77-ю строчку в Индексе глобального терроризма в 2017 году (The Global Terrorism Index 2017), обнародованном в среду, 15 ноября, лондонским Институтом экономики и мира.



Согласно отчету, Украина занимает 77-ю строчку среди стран по уровню влияния терроризма. По этому показателю Грузия получила 2,114 балла по 10-балльной шкале.



В целом эксперты отнесли в список стран с "высоким" уровнем влияния терроризма на жизнь шесть государств: Ирак (10 баллов), Афганистан (9,4), Нигерию (9), Сирию (8,6), Пакистан (8,4), Йемен (7,9).



В группу стран с "высоким" уровнем влияния терроризма вошла Украина вместе с такими государствами, как Сомали, Индия, Турция, Ливия, Египет, Судан и другие. В западноевропейских государствах самое высокое влияние терроризма, по оценке экспертов, во Франции (6 баллов и 23-е место). Соединенные Штаты Америки занимают тридцать второе место (5,4 балла), Россия - 33-е (5,3 балла), Великобритания - 35-е (5,1 балла).



Показатели стран постсоветского пространства по уровню влияния терроризма следующие: Украина - 17 место, Россия - 33, Казахстан - 67, Таджикистан - 72, Армения - 75, Кыргызстан - 79, Азербайджан - 95, Молдова - 107, Узбекистан - 123, Беларусь -128, Туркменистан - 134.















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